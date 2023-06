Bunot milyon pinabilib sa ‘America’s Got Talent’!

Isa na namang Pinoy talent ang nagbigay karangalan sa bansa nang bigyan ito ng standing ovation sa kanyang singing performance sa sikat na reality talent show na ‘America’s Got Talent’.

Pinabilib ng dating contestant sa ‘Tawag ng Tanghalan’ ng ‘It’s Showtime’ na si Roland ‘Bunot’ Abante ang mga hurado na sina Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara, Howie Mandel, maging ang live audience dahil sa galing niya.

Sa kalagitnaan ng kanyang pag-awit ng ‘When a Man Loves a Woman’ ni Michael Bolton, binigyan na agad si Roland ng standing ovation. At nang matapos ang kanyang performance ay tumayo ang mga hurado at ang audience dahil sa husay niya.

Hindi inaasahan ng lahat ang galing ni Bunot dahil unang sampa pa lang niya ay tila hindi masyadong impressed sa kanya ang mga judge.

Unang tanong ay kung siya ba ay singer sa Pilipinas? Tumugon naman si Bunot na sa mga kapitbahay lang daw siya kumakanta kapag nagka-karaoke.

Sa tanong naman ni Simon kung ano ang trabaho nito, inilahad ni Roland na siya ay mangingisda sa umaga at sa hapon ay pumapasada ng tricycle.

Napaiyak naman si Roland sa tanong ni Heidi kung bakit sa ‘AGT’ niya piniling mag-audition? Naging emosyonal ang mang-aawit at sinabing matagal na niya itong pangarap.

Napanganga naman ang lahat nang magsimula nang kumanta si Bunot. Ikinagulat ng lahat, pati ng host na si Terry Crews, ang galing ng kababayan natin.

“I don’t think you could have done it better. Mic drop. You let it own that stage, you were amazing. You should be very proud of yourself,” ang reaksyon ni Heidi.

“I have a feeling you’re gonna have to stop fishing. This is where you needed to be,” komento naman ni Sofia Vergara.

“You were so nervous and I genuinely thought for one moment you were not gonna be able to do this. And then that happened, and it actually made me love this audition even more and I really like you. That was a great audition. Really brilliant,” sabi naman Simon na niyakap si Roland nang malamang siya ang pinakapaborito nito sa ‘AGT’.

“I think Simon is absolutely right. It’s the emotion and we could feel your heart. And I think that everybody just heard a life changing moment,” ang sabi naman ni Howie.

Naantig ang puso ng mga nakapanood sa kuwento ni Roland, at na-surprise ang mga ito sa kanyang galing.

Million views na ang episode ni Bunot sa YouTube page ng ‘AGT’. Pinatulan na rin ito ng mga YT content creator mula sa iba’t-ibang panig ng mundo. (Rey Pumaloy)