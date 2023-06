Bombahan na naman! Tots Carlos sobrang gigil sa Invitational Conference

Mga laro sa Hunyo 27: (FilOil Arena)

1:30pm — Cignal vs Foton

4:00pm — Farm Fresh vs F2 Logistics

6:30pm — Chery Tiggo vs Creamline

SISIMULAN ni three-time conference MVP Diana Mae “Tots” Carlos ng Creamline Cool Smashers ang kanilang pagdepensa sa titulo sa pagsambulat ng 2023 Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference sa pakikipagharap sa balasadong Cherry Tiggo Crossovers simula Hunyo 27 sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Nananatiling matinding lineup ang ipaparada ng Cool Smashers sa inaasahang pagbabalik sa koponan ni team captain at multi-titlist MVP Alyssa Valdez, na paniguradong sasaklolohan ng dekalibreng mga atake nina Carlos, Jema Galanza, Michelle Gumabao, Celine Domingo, Risa Sato, Pangs Panaga, libero Kyla Atienza, ace setter Julia Morado-De Guzman at ang nagbabalik indoor na si Bernadeth Pons.

Makakatapat ng six-time conference champions ang rookie-laden team na paniguradong pangungunahan ni 2022 Reinforced Conference MVP Mylene Paat kasama ang grupo nina dating National University Lady Bulldogs Cess Robles, Jen Nierva at Joyme Cagande, at sina University of Santo Tomas stars Imee Hernandez at Eya Laure.

Nakatakdang magduwelo ang dalawang koponan sa tampok na laro sa alas-6:30 ng gabi, habang nakatakdang mag-debut ang bagong tatag na Farm Fresh Foxies ni coach Jerry Yee laban sa All-Filipino Cup third placer F2 Logistics Cargo Movers sa ala-1:30 ng hapon.

Ipararada ng Foxies ang karamihan sa manlalaro ng back-to-back NCAA champions na College of Saint Benilde Lady Blazers na pagbibidahan ni Season 97 MVP Mycah Go, gayundin ang mga dating Ateneo Blue Eagles players na sina Joan Narit at Pia Ildefonso.

Ilalatag rin sa three-game schedule ang laro ng Pool B preliminaries ng mas pinalakas na Cignal HD Spikers na ipaparada ang tambalang ‘GonzAquis’ nina Jovelyn Gonzaga at Rachel Anne Daquis, gayundin ang debut ni Vanie Gandler laban sa All-Filipino runner-up na Petro Gazz Angels sa alas-4. (Gerard Arce)