Barbie ‘di dedma kay David

Hindi nga natapos ang kaarawan ni David Licauco nang hindi siya binabati ng kanyang ka-love team na si Barbie Forteza.

“Happy birthday!” pagbati ni Barbie kay David sa Twitter.

“Maging masaya palagi at ’wag pababayaan ang sarili. Congrats sa lahat! Enjoy your special day, Ginoo @davidlicauco,” birthday wish ni Barbie para kay David.

“Thank you so much, Binibining Klay!!!,” ang reply naman ni David.

Kahit hindi kasama ni David si Barbie sa kanyang kaarawan ay masaya pa rin ang BarDa fans sa pagbati ng dalaga.

Excited na rin sila sa napapabalitang next TV project nina David at Barbie, ang mini-series remake ng pelikulang ‘Maging Sino Ka Man’ na pinagbidahan nina Sharon Cuneta at Robin Padilla noong 1991.

Paano kaya ang magiging atake ni David sa naging karakter noon ni Robin na si Carding na malayo sa kanyang personality? ‘Yan ang dapat nating abangan dahil mapapanood na ito this year bilang kapalit daw mg ‘Voltes V: Legacy’. (Byx Almacen)

