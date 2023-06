Ang pagmamahal ng isang ama

Sabi nila ang pagiging tatay ay habambuhay na responsibilidad at obligasyon.

Bagama’t hindi mapapalitan ang pagmamahal ng isang ina, hindi rin natin maikakaila na malaki ang papel na ginagampanan ng mga ama pagdating sa paghubog at pagpapalaki ng kanilang mga anak.

Maraming mga pag-aaral na nagsasabing ang pagiging hands-on ng mga tatay sa kanilang mga anak ay nagdudulot ng positibong epekto sa development ng mga bata. Mas nagiging aktibo sila sa paaralan, mas nagkakaroon ng kumpyansa, nababawasan ang problema sa pagdidisiplina, at mas nagiging matagumpay sa kanilang mga tinatahak na karera.

Naalala ko ang aking Daddy na masasabi kong all-out ang naging suporta sa akin sa lahat ng aking mga gustong gawin. Kahit na medyo matagal nang wala sa amin si Daddy, nananatiling buhay ang mga aral niya sa isip at puso ko. Abogado si Daddy at siguro sa kanya ko nakuha ang paninindigan para sa tama at totoo. Ang akin namang yumaong asawa na si Frank, larawan din ng isang huwarang ama. Kaya napakalaki ng kailangan kong punan na papel nang maaga siyang kinuha sa amin ng aming mga anak.

Iba’t iba ang papel na ginagampanan ng mga ama sa ating buhay.

Sila ang ating tagapagtanggol. Hindi lamang pagdating sa pisikal na banta sa mga anak, kundi sila ang poprotekta pagdating sa emosyon, pinansyal at sa mental na kalusugan. Dahil din sa hirap ng buhay ngayon, doble-kayod sila upang maibigay ang pangangailangan ng pamilya. Hindi lang sa pinansyal. Marami na ring mga tatay ang unti-unting nagiging katuwang ni nanay pagdating sa gawaing-bahay at pag-aalaga sa mga bata, dahil kailangan ng kahalinhinan ni nanay kapag siya naman ang nagtatrabaho sa labas ng bahay.

Si tatay din ang matiyagang nagtuturo sa atin kung paano ba gawin ang isang bagay. Sila rin ang taga-push kapag may natatago tayong talento o skill. Higit sa lahat, hindi man nila palaging sinasabi, pero lagi silang handa na paglingkuran tayong mga anak nila. Lahat ng pagsisikap nila ay upang mabigyan tayo ng magandang kinabukasan.

Batid ko na hindi lahat ng mga tatay ay katulad ni Daddy o ni Frank. May mga masalimuot na istorya ang ilan sa atin pagdating sa kanilang relasyon sa kanilang tatay. May mga indibidwal na lumaki na walang kinagisnang ama at hinahanap ang pagmamahal nito.

Pero sabi nga nila ang pagiging ama ay hindi lang nabubuo dahil sa dugo, kundi dahil sa pag-ibig. Mayroong natagpuan ito sa mga taong hindi man nila kadugo pero kumakalinga at sumusuporta gaya ng isang tunay na ama.

Hindi matatawaran ang pagmamahal ng isang ama. Marami mang hamon na kinakaharap, isang gantimpala para sa kanila na makitang lumaking masaya, matagumpay at may pagmamahal sa Diyos ang kanilang mga anak.

Happy Father’s day sa lahat ng mga ama at nagpapakaama. Nawa ay mapuno ng pag-ibig ang inyong araw.