26 barangay apektado sa pag-alburoto ng Bulkang Mayon

Abot na sa 26 na barangay sa Albay, Bicol ang apektado ng pag-aalburoto ng Bulkang Mayon, ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Sa ulat, nangungunang sapol ng ashfall ang Sitio Buga sa Barangay Nabonton sa Ligao City at Purok 7 sa Barangay San Francisco sa bayan ng Guinobatan.

Sinabi ni National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) spokesman Bernardo Alejandro IV na halos 20,000 residente na ang nailikas sa mga lugar na sakop ng hanggang 7 kilometer danger zone at nanunuluyan ngayon sa mga evacuation center at kanilang mga kaanak.

Malaking hamon din aniya sa kanila ang matiyak lagi na naibibigay sa mga evacuee ang mga pangunahin nilang pangangailangan tulad ng malinis na tubig at pasilidad.

Kahapon, nakapagtala ang Phivolcs ng 13 dome-collapse pyroclastic density current(PDC) sa bulkan at ito anila ang pinakamataas na bilang simula nang itaas ito sa Alert Level 3.

Nagtala rin ang bulkan ng 307 rockfall, apat na volcanic earthquake at pagbuga ng abo na may taas na 750 metro at 850 tonelada ng asupre.

Dahil dito kung kaya’t ipinayo ng Phivolcs ang pagsusuot ng N95 mask laban sa masamang epekto ng asupre at usok mula sa bulkan.

Una nang sinabi ng Phivolcs na magtatagal pa ng ilang buwan ang pag-aalburoto ng Bulkang Mayon. (Tina Mendoza)