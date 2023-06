20K toneladang fertilizer donasyon ng China sa ‘Pinas

Personal na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 20,000 metriko tonelada ng urea fertilizer mula sa gobyerno ng China.

Ginanap ang ceremonial turn-over sa warehouse ng National Food Authority (NFA) sa Malan­day, Valenzuela City nitong Biyernes nang umaga.

Ang donasyon ay nagkakahalaga ng 100 million yuan, bilang bahagi ng grant na nakapaloob sa Economic and Technical Agremeent na nilagdaan noong Abril 25, 2023.

Sa kanyang talumpa­ti, sinabi ng Pangulo na malaking tulong ang donasyong fertilizer ng China para sa mga magsasaka upang mapalakas ang produksyon at makamit ang hinahangad na food security.

“It will tremendously aid our efforts to boost agricultural prpduction, our nation’s pursuit of food security,” anang Pangulo.

Pinasalamatan ng Presidente ang China sa ibinigay na donasyon na simbulo aniya ng kanilang solidong pakikipagkaibigan sa Pilipinas.

Bukod sa donasyong abono ay ipinaabot din sa Pangulo na nagbigay ang gobyerno ng China ng apat na milyong pisong halaga ng bigas para sa mga evacuees na naapek­tuhan ng bulkang Mayon. (Aileen Taliping)

