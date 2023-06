Zubiri kinalampag! Senado binababoy na – Drilon

Nanawagan si dating Senador Franklin Drilon kay Senate President Juan Miguel Zubiri na panatiliin ang decorum sa Senado dahil bumababa na ang reputasyon ng institusyon.

Ani Drilon, tinitingala ng maraming Pinoy ang Senado bilang chamber ng mga maginoo, responsable at mga statesman pero mukhang iba na ang paningin ngayon ng taumbayan sa mga senador.

“I hope may former colleagues are not onion skinned but the fact is, undeniably, the perception of the Senate by the public has been eroded by what has been observed as the lack of proper decorum. The Senate is a different institution, people look up to it as a chamber of responsible, statesman,” diin ng dating senador nitong Huwebes.

“I’m not saying that our senators today are irresponsible, we must project an image which would enhance the dignity of the Senate,” dagdag ni Drilon na minsan din naging Senate President.

Kamakailan lamang ay naging viral ang video ng sesyon ng Senado nang mahirapan ang bagitong Senador Robin Padilla kung paano sasabihin ang mosyon tungkol sa amendment ng isinusulong na panukala habang ang presiding officer na si Senador JV Ejercito ay tinuturuan din ng isang staff kung ano ang dapat gawin.