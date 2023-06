Viral: Spaghetti may sahog na pustiso

Katatawan ang hatid online ng isang lalaki na nakikain sa isang handaan, ang pagkain kasi niya, may kakaibang sahog!

Binahagi ito ni TikTok ni Jimboy Magpuso (jimboy_m4p4gm4h4l) kalakip ang caption na, “Mabisa talaga magluto ng spaghetti yung lola ng tropa ko! di tinipid! happy birthday po ulet.”

Sa video, ipinapakita ng uploader ang kinakain niyang spaghetti pero nang haluin niya ito ay bumalaga ang isang pustiso!

Aniya, “Spaghetting di tinipid. May hotdog, may giniling, tas may pustiso oh! Pustiso.”

Nakatanggap ito ng halos 200,000 views at dagsang komento mula sa mga netizen na tila naaliw din sa uploaded na video. Ilan sa mga comment:

“May kasamang laruan hahahah,” sabi ni @avelino.

“Dagdag flavor yan boss kaka update lang ng bagong recipe ng spaghetti,” biro ni @arcanetero.

Saad naman ni @karilmeyyy, “Baka po kanina pa hinahanap ng lola ng tropa mo po yan.”

“Extra pasta ba naman hahahhahahah,” komento ni @hlymrcn.

“Grabe naman ‘yan HAHAHAH san kaya nabibili yang sahog na yan parang mamahalin eh hahahhaa charot,” dagdag pa ng isa.

Ikaw, anong magiging reaksyon mo kung makakakita ka nito sa kinakain mo?

(Moises Caleon)