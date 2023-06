Venus naghahatid ng inspirasyon sa mga problemado

Matagal na hindi naging aktibo sa showbiz si former Miss Universe Philippines 2010 Venus Raj.

Noon ay ratsada siya sa paggawa ng pelikula at TV guestings at nag-host pa siya ng sariling travel show.

Pero simula noong maging aktibo siya sa kanyang spiritual life, mas pinili ng former beauty queen ang mag-serve sa ilang communities ng bansa para ibahagi ang mga salita ng Panginoon.

Kelan lang ay nalaman namin na may sariling podcast na pala si Venus na ang title ang ‘The Major, Major Podcast’.

Sa kanyang podcast ay mas malawak raw ang nagiging reach niya, lalo sa mga taong nasa malalayong probinsya at sa ibang bansa.

Nakikinig si Venus sa kanilang mga hinaing at naghahatid siya ng inspirasyon at ini-empower niya ang mga ito para harapin ang mga problema na may positibong pananaw.

Nakakatuwa lang dahil ito ang matagal nang gustong gawin ni Venus kaya ang kinuha niyang kurso noon sa UP Diliman ay Community Development. Hangad niyang makatulong sa maraming kabataan sa iba’t ibang lugar ng bansa at pati na rin sa mga OFW na nakakaranas ng lungkot dahil malayo sila sa kanilang mga pamilya.

Sa kanyang Instagram post tungkol sa podcast, sabi ni Venus, “I can’t believe this is happening! What a blessing to have a platform to further reach out to the youth. To all the young people out there, this podcast is for you. If you have life problems, relationship questions, or you just want to hear my thoughts about your situation email us and share your stories. I will read one story per episode and share my thoughts about your situation.

“As I always say, ‘Ako si Ate Vee, I’m here to listen, not to solve your problems but to think it through with you.’ Excited to hear your stories guys! Blessings! #TheMajorMajorPodcast”

Nice one, Venus!

(Ruel Mendoza)