Usapang bill deposit

Matatawag na kakaiba pero kapuri-puri ang ginawa ng distribution utility (DU) ng Iloilo na More Electric and Power Corporation (More Power)na kusang pagbabalik ng Bill Deposit sa kanilang mga kostumer.

Nasabi naming kakaiba dahil tanging ang More Power lamang yata ang DU na nagkusa na paalalahanan ang kanilang mga kostumer na meron silang dapat i-refund na Bill Deposit.

Pero ano nga ba ang Bill Deposit? Ito ay ang halagang nire-require na isang distribution utility sa bawat kostumer bilang “guarantee” sa bayad ng kanilang electric bill. Maihahalintulad ito sa security deposit na sinisingil ng isang nagpapaupa ng bahay.

Halimbawa, ang isang kostumer na nag-apply sa Manila Electric Company (Meralco) ay sisingilin muna ng Bill Deposit bago ito bigyan ng serbisyo sa kuryente. Marahil nalimot na o maaaring hindi alam ng nakararaming kostumer na itong Bill Deposit ay nare-refund matapos ang tatlong taon.

Pero kailangang maayos magbayad ang kostumer, walang utang, sakto sa oras magbayad at hindi kailanman naputulan dahil sa overdue payments. Kaya kung madalas kang makalimot sa due date, malamang hindi ka kuwalipikado sa refund. Kung maayos ka namang magbayad, meron pang isang requirement para makapag-file ng refund—kailangang naitago mo ang original resibo ng Bill Deposit na ito. Dahil kung hindi, kailangan pang lumapit sa abogado para sa affidavit of loss.

Balik tayo sa More Power, ang nakakatuwa sa DU na ito ay sila talaga ang nagkusang ibalik ang Bill Deposit. Sila pa mismo ang tumatawag sa kostumer at nagpapaalala na kuwalipikado na ito sa refund.

Dahil dito, maraming kostumer ang nagulat na may ibabalik sa kanilang pera. Karamihan kasi sa kanila ay nakalimutan nang meron palang ganito.

Napasanaol tuloy ang kostumer ng ilang DUs tulad na lamang sa Meralco. Wala kasing ganitong palakad ang Meralco. Wala akong matandaan na nagpaalala sila tungkol sa Bill Deposit. For sure, ganito rin ang feeling ng ibang DUs sa mga probinsya. Sanaol talaga ay katulad ng More Power.

Ayon naman sa presidente sa CEO ng More Power na si Roel Castro, wala silang intensyon na gamitin ang Bill Deposit ng kanilang mga kostumer. “Since we don’t have any intention to use the money, we do not have the intention to keep the money; we do not have the intention of using it for our operation; why keep it when it is already due for return, for the refund to customers?”

Ayan naman pala eh, kaya nagsoli ang More Power kasi wala silang intensyon na gamitin ang Bill Deposit sa kanialng operasyon. Eh ang Meralco kaya o ang ibang DU? Ano na ang balita sa Bill Deposit ng kaniang mga kostumer. Napakalaki na ng perang itong naipon sa kanila.

Kung hindi nila ginagamit ang perang ito, nasaan? Bakit wala silang effort na kusang ibalik sa kostumer. Ibig sabihin ba ay forfeited lahat? Dahil lahat hindi nakatupad sa requirement na kailangang good payer? Aba, aba dapat palang magkalinawan dito sa Bill Deposit na ito. Nagkalimutan na eh. Pag pinagsama-sama natin ang perang iyan ng mga customer, magkano na kaya yan? Sino ang nakinabang? Sino ang gumamit?

Sabi nga ni Castro ng More Power, hindi nagtatanong ang kanilang mga kostumer pero sa kanila hindi na kailangang magtanong dahil kusa nilang ibibigay ito. Wow naman kakatuwa talaga!

Sino ba ang dapat naging kalampagin dito sa Bill Deposit? Sa mga kinauukulang ahensya, sa Energy Regulatory Commission, baka naman po puwede nating bigyang pansin itong Bill Deposit? Alamin natin kung ano na ang nangyari sa perang ito.

Panahon na sigurong kalkalin ng ERC ang perang ito kung saan na napunta. Pera po ito ng mga kostumer, ng taumbayan. Baka puwedeng ipaglaban nyo na makuha namin ang perang ito. Pakiaksyunan nga po at nang maumpisahan na ang nararapat para makapag-refund ang mga kababayan natin!