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SPORTS

Tanggap makipaghiwalay! Damian Lillard okay lang i-trade ng Trail Blazers

NABANGGIT ni Damian Lillard sa Showtime interview noong nakaraang linggo na bukas siyang mai-trade kung magbabalasa ang Portland Trail Blazers.

Naswertehan ng Blazers ang No. 3 pick sa parating na NBA draft, maraming nanghuhula na alinman kina Brandon Miller o Scoot Henderson ang kukunin – depende sa kakalawitin ng Charlotte sa No. 2.

Parehong 19 ang dalawang draft prospects, kaya hindi malayong mag-rebuild ang Portland. Hindi raw kumporme si Lillard sa balasahan.

“(Portland has) an opportunity, asset-wise, to build a team that can compete,” banggit ni Lillard.

Pero mukhang walang balak ang Blazers na i-trade ang kanilang pangunahing offensive threat.

Mula kay Brian Windhorst ng ESPN:

“They publicly haven’t sounded like they want to trade him. I can tell you privately the Blazers aren’t interested in trading him right now either.”

(Vladi Eduarte)

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