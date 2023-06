Taal Volcano island hinirit gawing off limit sa publiko

Hinimok ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) ang mga local government unit (LGU) sa paligid ng Taal Volcano island na pagbawalang makalapit at gawing off-limits ang lugar sa publiko.

Isinusulong din ng PDRRMO at Philippine Coast guard (PCG) ang pagpapaigting ng seguridad sa lugar kabilang ang pagkakaroon ng listahan ng mga pumapasok at lumalabas sa isla.

Sa pagbisita ng mga opisyal ng PDRRMO, PCG, Office of Civil Defense (OCD) IV-A, Batangas PNP, Phivolcs, AFP, DENR, DepEd at mga kinatawan ng Taal Volcano Protected Landscape sa lugar noong Miyerkoles, nakita nila ang patuloy na pagbubuga nito ng volcanic gases at naitala pang 38 beses na pagyanig na anila ay mapanganib para sa sinumang lalapit dito.

Sa kabila ng pagbabawal na pumasok sa permanent danger zone sa paligid ng bulkan, nakita ng grupo na marami pa rin ang nakatira sa lugar batay sa nakita nilang mga nakatayong kubo, mga alagang hayop at videoke sa isla.

Dahil dito, nanawagan si Batangas PDRRMO head, Dr. Amor Calayan sa mga LGU sa paligid ng isla na ipagbawal ang paglapit at pagtira sa lugar para makaiwas sa trahedya na maaaring idulot ng pag-aalburoto at biglaang pagputok ng bulkan.

Bukod sa kabuhayan ng mga mangingisda, apektado na rin ng pag-aalburoto ng bulkan ang turismo sa Taal lake, partikular sa mga bayan ng Talisay, Laurel at Agoncillo.

(Ronilo Dagos)