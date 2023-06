Sana all! Milk tea shop owner nakaipon ng kalahating milyon

Kapag may isinuksok, for sure ay may madudukot! ‘Yan din ang paniniwala ng mag-asawa na ito mula Puerto Princesa na ‘di namalayang nakapag-ipon na pala sila ng halos kalahating milyong piso!

Ibinahagi ito ng motivational speaker at entrepreneur na si Chinktee Tan sa kanyang account bilang parte ng success stories ng kanyang mga taga-subaybay.

Ang mag-asawa na ito ay owner ng isang milktea shop na kanilang itinayo rin sa Puerto Princesa.

“Ako po ay isang Milktea Shop Owner dito sa amin sa Puerto Princesa – Hindi po namin akalain ng asawa ko na makakapag-ipon kami ng halos kalahating milyon sa alkansya,” mensahe ng negosyante.

Kahit paunti-unti ay pinush nila ito dahil sa kanilang dedikasyon na maka-ipon.

“Yes po, ang maliit kapag pinag-sama sama eh lalaki rin. Kailangan Lang po talaga sa pag-iipon eh may Goal Ka at desidido Ka sa pag-iipon,” dagdag pa niya.

Ayon sa anonymous sender, sinimulan lang umano nila mag-ipon noong nakaraang taon magtapos ang kanilang wedding.

Bukod dito, inamin din nila na ang goal nila sa pag-iipon ay bilang pandagdag sana sa ipapagawa nilang dream house para sa kanilang pamilya.

Makikita sa mga inupload na larawan ni Chinkee Tan ang limpak-limpak na papel na pera mula bente, singkwenta, isang daan, limang daan, at syempre ang paborito ng lahat – ang asul o isang libong piso.

Dahil dito, nakatanggap ito ng libo-libong reactions at sentiments mula sa mga madlang peeps.

Sabi ni Antonino Cuevillas, ani, “Keep up more the good works, god bless you both.”

Tila hindi naman dito makarelate ang user na si GraceJan Celis, aniya, “Gustuhin man mag ipon kulang pa sweldo s gastusin. Wla nman negosyo na pagkukunan pra mkaipon.”

“Congrats po.. Sana ako dn makapag ipon ng ganyan kalaki, kaya lang hnd ko pa hawak ang sahod ni hubby, ubos na sa isip ko sa dami ng bayarin.. minsan short pa..Ang hirap mag ipon pag kapos.. pero d pa rin ako susuko makakaipon dn ako..” saad naman ni Gladys Labausa Habla.

Ikaw, may ipon ka na ba? (Moises Caleon)

