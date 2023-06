San Beda abante sa D-League finals

INILISTA ng Marinerong Pilipino-San Beda ang first 10 points ng laro at nagtuloy sa 79-65 win kontra NCAA rival Wangs Basketball@27 Strikers-Letran sa do-or-die Game 3 ng PBA D-League Aspirants Cup semis Huwebes ng hapon sa Ynares Arena-Pasig.

Usad ang Red Lions sa finals, hahamunin sa isa pang best-of-three affair ang defending champion EcoOil-De La Salle.

Kinadama ni James Payosing sa first half ang 15 sa kanyang game-high 23 points kabilang ang layup nag nagtulak sa Beda sa 43-22 lead sa second quarter.

Hindi na nakabalik mula roon ang NCAA three-peat champion Knights.

Nagdagdag ng 11 points si Damien Cuntapay, may 10 si Yukien Andrada sa Lions. Nagbaba ng tig-9 rebounds sina Cuntapay at Payosing na perpektong 4 for 4 sa 3s, naglista ng 9 assists, 3 steals si Jacob Cortez.

Naka-19 points si Kurt Reyson pero nangailangan ng 17 tira para sa Letran na inalat sa 21 of 61 shooting. Nag-ambag ng 13 markers si Vince Cuajao.

(Vladi Eduarte)