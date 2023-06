Robin Catalan, Marianne Mariano, Aislinn Yap nag-uwi ng bronze

TATLONG medalya ang ibinulsa ng Pilipinas Sambo National Team sa pangunguna nina 32nd Southeast Asian Games kun bokator event gold medalist Robin “Ilonggo” Catalan at silver medalist Marianne “Trigun” Mariano sa katatapos lang na Asia and Oceania Sambo Championships nitong nagdaang Hunyo 7-11 sa Beeline Arena sa Astana, Kazakhstan.

Nakapagbulsa ang 32-anyos na striker ng panibagong medalya sa men’s combat 58kgs. matapos makuha ang isa sa dalawang bronze kasama si Daniel Asekov ng Kyrgyzstan, habang nagawang magkampeon sa kategorya ni Miras Ualiyev ng Kazakhstan matapos talunin si Novruz Atayev ng Turmenistan.

Muli namang nakapag-uwi ng bronze si Mariano sa women’s combat under -59kgs. matapos magwagi sa parehong kategorya sa 2022 Asian Championships sa Jouneih, Lebanon, kasama si five-time World medalist Sydney Sy-Tancontian.

Kinapos ang 2008 Beijing wushu tournament sanda bronze medalist at 2019 SEA Games sambo team third placer sa ikatlong pwesto kasama si Punam Yadav ng India, habang nakuha naman ni Shakhzoda Azatova ng Uzbekistan ang titulo laban kay Gulzira Kudasbek ng Kazakhstan.

Naibulsa naman ni Aislinn Agnes Yap ang ikatlong bronze medal ng Pilipinas sa women’s sport sambo under 80kgs.

“This is a great exposure for our athletes which we try to put our biggest delegation for the first time, and we it was a huge success for our athletes having three medals in one of the biggest international competition, almost the same as the World Championships,” pahayag ni Pilipinas Sambo Federation Inc. (PSFI) President Paolo Tancontian sa Abante Sports.

“We are very thankful to the Philippine Sports Commission (PSC) for giving us the opportunity to compete in a higher stage. Our national athletes will remain to give their very best in every international and local competition to bring honor and pride for our country.”

(Gerard Arce)