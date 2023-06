Revilla sa DPWH: Siyasatin mga gusali, tulay, kalsada

Hinimok ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang kinauukulang ahensiya ng gobyerno na agad na suriin ang pinsalang dulot na magnitude 6.2 na lindol na tumama sa Calatagan, Batangas nitong Huwebes at naramdaman sa Metro Manila at mga kalapit lalawigan.

“This is why I urge key government instrumentalities to immediately be on the ground to assess the damage to these public infrastructures, and to urgently address pressing concerns that may endanger the safety and lives of our countrymen,” giit ni Revilla.

“Sa panahon ng sakuna, ang maagap na pagkilos at pagresponde sa pangangailangan ng taumbayan para sa kanilang kaligtasan ay susi upang mabigyan sila ng hinahon sa gitna ng pangamba,” dagdag pa niya.

Ayon sa senador, ikinabahala ng marami ang pinsalang maaaring dala nito sa mga imprastraktura na maaa­ring magdulot pa ng lalong panganib.

Bilang Chairperson ng Senate Committee on Public Works, inatasan ni Revilla Department of Public Works and Highways na agarang tugunan ang ano mang pangangailangang magiging dulot nitong malakas na lindol sa mga pampublikong imprastraktura katulad ng mga kalsada, gusali at mga tulay.

“Inspection of these infrastructures to assess and ensure their structural integrity must be done expeditiously in order to abate the damage and harm it may cause our people,” ayon kay Revilla. (Dindo Matining)