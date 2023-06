Patrol car niratrat: 2 pulis bumulagta, 4 pa malubha

Patay ang dalawang pulis habang sugatan ang apat pa nilang kasamahan nang tamba­ngan at ratratin ng hindi pa kilalang mga suspek ang kanilang patrol car sa bayan ng Shariff Aguak sa Maguindanao del Sur noong Miyerkoles.

Patay noon din dahil sa mga tinamong tama ng bala sa katawan sina Patrolman Saipoden Shiek Macacuna at Patrolman Bryan Polayagan habang sugatan ang mga kasama nilang sina Patrolman Pat Arjie Val Loie C. Pabinguit, Patrolman Abdulgafor Alib, P/SSg. Benjie Delos Reyes at P/CMS. Rey Vincent B Gertos, pawang mga nakatalaga sa Provincial Mobile Force Company ng Maguindanao Del Sur Police Provincial Office (PPO).

Sa ulat ng Police Regional Office-Bangsamoro Autonomous Region (PRO-BAR), nangyari ang pananam­bang sa kahabaan ng Barangay Poblacion sa nasabing bayan bandang alas-8:30 nang gabi habang pabalik ang mga biktima sa Maguin­danao PPO Headquarters sa Camp Batu Akilan, mula sa pagpapatrolya.

Samantala, mariing kinondena ng Philippine National Police (PNP) ang insidente kasabay ng pakikiramay sa pamilya ng dalawang pulis na nasawi.

Tiniyak din ng liderato ng PNP na gagawin nila ang lahat para mabigyan ng hustisya ang sinapit ng mga ito.

Sa ngayon ay naka-full alert ang buong pulisya sa Maguindanao habang nagsasagawa ng hot pursuit operation ang Provincial Mobile Force Company ng Maguindanao Del Sur at Special Action Force (SAF) Maguindanao laban sa mga salarin.

(Edwin Balasa)