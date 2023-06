My Star dehado pero may ibubuga

SISIKAPIN ni star jockey Patricio Ramos Dilema na maipanalo ang dehadong si My Star sa magaganap na 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

Subalit inaasahang mapapalaban si former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Dilema at sasakyan nitong si My Star paglarga ng nasabing karera na may distansiyang 1,200 metro.

Pakakawalan sa pangalawang karera, ang ibang makikipagtagisan ng bilis kay My Star ay sina Sunrider, Flamenco Dust, Lady Julianna, Samantha, Sebrything, Special Secretary at Iris.

Nakalaan ang added prize na P20,000 sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Posibleng magpapakitang-gilas din ang kalahok na sina Sebrything, Flamenco Dust at magka-kuwadrang Lady Julianna at Samantha.

“Mahirap na karera ‘yan, mga batang kabayo ang maglalaban baka mamaya dehado ang manalo,” saad ni Allan Lompot, veteran karerista.

Samantala, walong karera ang inihain ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Biyernes kaya tiyak na masaya ang mga karerista sa kanilang pananaya.

(Elech Dawa)