Metro Manila binulabog ng Lindol

Naalarma ang mga mamamayan sa bayan ng Calatagan sa Batangas nang yanigin ito ng magnitude 6.3 na lindol na naramdaman din maging sa Metro Manila at mga kalapit pang lalawigan kahapon nang umaga.

Ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), naitalaga ang pagyanig ganap na alas-10:19 nang umaga at may lalim itong 103 kilometro.

Sinabi ni Phivolcs director Teresito Bacolcol na sanhi ito ng paggalaw ng Manila Trench na isa sa malaking eartquake gene­rator sa Luzon.

Dahil sa lakas ng pag-uga, asahan na aniya ang mga aftershock at pinsalang dulot nito.

Wala namang ipinalabas ang Phivolcs na tsunami alert.

Samantala, naramdaman ang intensity IV sa Maynila, Mandaluyong, Valenzuela at Quezon City sa Metro Manila gayundin sa Malolos sa Bulacan; Batangas City, Ibaan, Lemery, Nasugbu, at Talisay sa Batangas; Dasmariñas at Tagaytay City sa Cavite; at Tanay sa Rizal.

Intensity III naman ang naramdaman sa Pateros, Las Piñas, Makati, Marikina, Parañaque at Pasig sa Metro Manila; Obando sa Bulacan; Laurel sa Batangas; Bacoor at Imus sa Cavite; San Pablo at San Pedro sa Laguna at San Mateo sa Rizal.

Ramdam naman ang intensity II sa Caloocan, San Juan at Muntinlupa sa Metro Manila; San Fernando City sa La Union; Alaminos at Bolinao sa Pangasinan; Sta. Maria sa Bulacan at Bamban sa Tarlac.

Dahil sa pagyanig, pansamantalang natigil ang daloy ng mga traba­ho sa mga pampubliko at pribadong tanggapan. Kinansela rin ang klase sa mga eskuwelahan sa lalawigan ng Quezon.

Dahil sa mga pinagdaanang eartquake drill, lumabas ng kanilang mga opisina at eskuwelahan ang mga empleyado at estudyante ng may takip ang mga ulo.

Nagkaroon naman muna ng accounting ng personnel at inspection sa gusali at pagkatapos makumpirma na ligtas ay saka na pinayagang makabalik sa mga opisina ang mga kawani ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

Walang gumamit ng elevator sa takot na ma-trap sila. (Tina Mendoza/Orly Barcala/Betchai Julian/Ronilo Dagos/Juliet de Loza-Cudia)