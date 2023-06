Manny Pacquiao naging personal boxing trainer

MAIKUKUNSIDERANG isa sa pinakamahusay sa larangan ng boksing ang nag-iisang eight-division world champion na si Manny “Pacman” Pacquiao – subalit ano naman ang kalalabasan kung sakaling maging trainer at coach ang Filipino boxing legend?

Ito ang ibinunyag ng 44-anyos na fighting pride ng Pilipinas sa social media nitong Miyerkoles ng gabi matapos ipakilala ang gagabayang estudyante upang maturuan ng lahat ng kaalaman sa boksing.

“For the first time in boxing history, I decided to get my first and only student. Whom I will train personally from zero and who will become a great boxer,” pahayag ng retired professional boxer sa iba’t ibang social media post, kung saan tinukoy nito ang Philippine-based Ukrainian social media influencer na si Vladimir Grand.

Isa sa mga kinawiwilihang social media influencer ang 26-anyos na celebrity na mayroong million na followers sa Tiktok at Instagram at libo-libong YouTube subscriber, na malapit sa puso ng mga Pinoy dahil sa kanyang kasintahang Filipina.

“I still cannot believe this is happening. I’m just blown away by this news, Manny,” sagot naman ni Grand sa rebelasyon ng Filipino sporting icon sa kanilang video announcement.

“This is a huge honor and privilege to have you as my coach, my mentor, manager, all in together. I literally losing my speech, but I know this is going to be a long and exciting journey for me, for us, for all of you guys. This is just the beginning. Let’s just get it started.”

Sa kanyang Instagram story ni Grand ay nagsimula na itong magsanay kasama si Pacquiao sa MP Promotions Boxing Gym, kung saan tinuturuan ito ng tamang mga suntok sa boxing mits.

“Show some love,” ayon sa post ni Grand.

(Gerard Arce)