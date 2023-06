Mandaluyong-Microsmith handa na sa Junior MPBL

HINIRANG ng Junior MPBL squad na Mandaluyong-Microsmith bilang coaches sina Jay Cruz at Michael Perey para magtimon ng 18U at 14U ngayong Hunyo 2023.

Si Jay Cruz ay hindi matatawaran ang karanasan bilang coach dahil siya ay 1st asistant ng AMA sa PBA D-League at siya rin ang head coach ng Life Academy International School.

Ganun din si Michael Perey na ama ng 14U Liason Officer na si Jermaine Perey na parehong tubong Mandaluyong sa Barangay Hulo.

Kilalang mahuhusay na manlalaro noong kanilang kabataan at hanggang ngayon ay naglalaro pa rin sila pareho sa mga liga sa Mandaluyong 40 and above.

Unti-unti nang nabubuo ang koponan ng Mandaluyong-Microsmith sa edad 18U kung saan makikita natin ang 1-2 punch na sina Bobet Monteroza at Cian Golloso, mga shooter na sina Carlos Cantorna at Kirk Fernandez at linta sa depensa na si David Cruz.

Nagpapasalamat sila kay Sir Neil Anthony Estrella, ang chairman ng Star Security Group.

Sa 16U naman ay naguguna sa tryout ang 16U Gilas Pilipinas candidate na sina Irus Chua at Kieffer Alas.

***

Puspusan ang San Beda University Juniors Basketbal sa pagpapalakas ng kanilang koponan sa darating na NCAA dahil marami ang mawawala kaya nag-aakyat sila ng mga homegrown player na nagsimula pa sa kanilang elementary team.

Isa ang San Beda na maraming nakamit na kampeonato sa high school level, panahon pa ng yumaong si legendary coach Ato Badolato kaya marami ang umaasa na maibalik ang winning tradition sa tulong ni coach Miko Roldan at kanyang mga staff.

Kaya sumasali sila sa iba’t ibang liga at tune up games ngayong bakasyon.

***

Pinapasalamatan ko si Father Paul De Vera sa kanyang oras na makita siya ng personal at siya rin ang walang sawang sumusuporta sa San Beda University sports program.