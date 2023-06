Mag-ingat sa Mayon Eruption

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Muli na namang nabulabog ang marami nating kababayan dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon nitong nakaraang dalawang linggo.

Dahil dito, agad pumunta sa lalawigan ng Albay ang butihing kalihim ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) na si Rex Gatchalian noong Sabado. Kasama ang Ako Bicol Party-list, personal na binisita ng kalihim ang mga kababayan natin sa Daraga na apektado ng pag-aalburoto ng Bulkang Mayon.

Tinungo ng kalihim kasama si Ako Bicol Cong. Jil Bongalon ang dalawang evacuation centers sa Barangay Anislag. Unang naabutan ng tulong ang 118 pamilya na nanunuluyan sa Anislag Elementary School at sumunod ang 190 na pamilya na pansamantalang nanunuluyan sa Anislag Relocation Site PH II.

Kasunod nito ay sinamahan ni Congressman Bongalon si Secretary Gatchalian sa courtesy call kay Albay Governor Grex Lagman. Dito ay nagkaroon ng pagpupulong kasama ang mga local chief executives na apektado ng aktibidad ng bulkan.

Sinundan ito ng pagbisita at pag-iinspeksyon ni Sec. Gatchalian sa DSWD warehouse sa Bogtong, Legazpi City at Pawa Warehouse. Tiniyak ng kalihim na nakaposisyon na ang 102,000 family food packs at handa nang ipamahagi. Bawat food pack ay naglalaman ng anim na kilong bigas, walong de latang pagkain, kape at ready-to-eat oatmel.

Nanatili pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon, batay sa abiso ng Phivolcs noong June 12, 2023. Kaya naman marapat lamang maging handa ang lahat sa mga ganitong sitwasyon.

Noong Linggo ay nabanaag na ang pag-agos ng lava mula sa bunganga ng bulkan. Sa loob ng 24 oras ay nakapagtala ng 21 volcanic earthquakes, 260 rockfall events, at tatlong pyroclastic density current events. Tinatayang 642 toneladang sulfur dioxide flux ang binuga ng bulkan.

Ipinagbawal na ang pagpasok sa anim na kilometrong radius Permanent Danger Zone. Hindi na rin puwede ang paglipad ng anumang sasakyang pang himpapawid malapit sa tuktok ng bulkan. Bilang dagdag na pag-iingat, noong Lunes ay in-extend ng Albay provincial government sa pitong kilometro ang danger zone.

Para sa kaligtasan ng lahat, tandaan ang mga sumusunod na safety tips ukol sa napipintong pagsabog ng bulkan.

May mga senyales kung malapit nang sumabog ang bulkan. Kabilang dito ng madalas na paglindol o pagyanig ng lupa, nagiging kulay abo ang usok, pagkatuyo ng mga halaman, sapa, at balon, at bentilasyon sa paligid ng bulkan. Dapat din tayong maging alerto sa mga balita at babala, alamin ang evacuation plan, at ihanda ang emergency bag.

Kapag pumutok ang bulkan, agarang lumikas mula sa inyong tirahan. Bigyang prayoridad ang mga bata, buntis, persons with disabilities at mga senior citizens. Makakabuti rin ang paglalagay ng proteksyon sa mata, takip sa bibig at ilong at lumayo sa mga ilog at sapa.

Kung natapos na ang eruption, bumalik lang kung ligtas na at pinahihintulutan na ng mga otoridad. Gumamit ng basang panyo kapag naglilinis ng bahay at linisin ang mga naipong abo.

Tuluy-tuloy naman ang pagtulong ng Ako Bicol Party-list sa marami nating kababayan sa labas ng danger zone. Kabilang dito ang programang Tabang sa Kabuhayan. Katuwang ang Department of Labor and Employment (DOLE), nagsagawa din ng TUPAD Orientation sa bayan ng Daraga.

Aabot sa kabuuang 851 benepisyaryo ang ating natulungan sa isinagawang magkahiwalay na aktibidad sa Salvacion Covered Court at Gabawan Covered Court.

Patuloy po tayong magsusumikap na mas maraming kababayan pa ang mabigyan ng trabaho at oportunidad. Asahan din po ninyong walang sawa ang ating paghahatid ng tulong sa mga kababayan nating nangangailangan.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!