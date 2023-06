Lucky gusto ma-enjoy nina Edu, Vilma si Peanut

Sa YouTube vlog ni Luis Manzano kasama ang tatay niyang si Edu Manzano, ang huli naman ang nagtanong sa una. Unang tanong nga ay kung ano ang naramdaman ni Luis noong una niyang makita at makarga si Peanut?

“Nakakatakot siya. Nakakatakot in the sense, kasi nga super fragile. You don’t wanna hold her the wrong way.”

Pero siyempre, mas nakakatakot nga raw na baka hindi niya maibigay ang lahat ng maganda para sa bata, na baka hindi siya maging best father kay Peanut.

Sa unang araw nga raw niya bilang ama ay inatake siya ng anxiety, na at the same time, masayang-masaya siya, na kuntento siya.

“Lahat ng puwede mong maramdaman nando’n!” sabi ni Luis.

‘Kaloka lang ang tanong ni Edu na anong edad ni Isabella Rose ito puwedeng mag-entertain ng mga manliligaw?

“Pag agaw buhay na siya. Hahahaha!” pabirong sagot ni Luis.

“Pero iba na ngayon. Before kasi pag college, pag naka-graduate. But sana, mga high school, ang first ever relationship niya,” saad ni Luis.

At sa huli, may pabirong banta na agad si Luis sa mga future manliligaw ni Peanut, ha!

“Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, malabo kayong makapasok sa bahay ko! Hahahaha!”

Anyway, ang sarap panoorin ng chikahan ng mag-ama, at ramdam mo talaga kung gaano sila ka-close, ha!

Pero ang mas bongga talaga ay ang huling tanong ni Edu, na sino ang mas bibigyan ng prayoridad ni Luis kapag hiniram nila ni Vilma ang apo.

“Kung sino ang mag-abot sa akin ng malaking halaga!” sagot ni Luis.

Pero sa huli, sinabi nga ni Luis na gusto niyang ma-enjoy ng mga magulang niya si Peanut.

(Dondon Sermino)