Letran lusot sa Namayan

ISINALPAK ni Jonathan Manalili ang clutch basket upang isalba ang Farm Fresh-Letran sa kapana-panabik na 90-88 panalo laban sa magiting na Mandaluyong Namayan sa NCR Leg ng Manila Bankers Life-Pilipinas Super League 18-Under tournament nitong Miyerkoles sa San Andres Gymnasium.

Tabla sa 88 at may natitirang 9.5 segundo, ang 16th-ranked high school prospect ng National Basketball Training Center na si Manalili ay tumanggap ng bola sa tuktok bago lumusot sa lane at naisagawa ang isang mataas na arko na layup habang lumipas ang oras para selyuhan ang pang-apat na sunod na panalo ng Milkers.

Nagtapos si Manalili ng 11 puntos, apat na rebounds, tatlong assists at dalawang steals.

Ang Farm Fresh-Letran na ngayon ang nag-iisang unbeaten team sa NCR Leg ng torneo na co-presented ng SCD at Dumper Partylist, at suportado ng J Project Clothings, MDC, Bluesky Advertising, NET 25, Wcube Solutions Inc., Hotel SOGO at Converge.

(Lito Oredo)