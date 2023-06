Julie Anne ninakawan ng halik si Rayver

‘Kaloka rin sina Julie Anne San Jose at Rayver Cruz, ha!

‘Yung parang ilang oras pa lang silang naghihiwalay, miss na miss na agad nila ang isa’t isa, ha!

Ganoon katindi ang pagmamahal nila sa isa’t isa, kaya naman lalong kilig to the max ang mga fan nila.

“Miss you po!” sabi ni Rayver kay Julie Anne sa video niya na ni-repost niya mula sa Instagram story ni Julie.

Eh, parang ilang oras pa lang silang magkahiwalay noong mga oras na `yon, ha

At sa IG story ni Rayver na magkasama sila video, iba na naman ang pagpaparamdam ng aktor ng pagmamahal kay Julie.

“So pretty naman!” sabi niya sa video with Julie.

Pero, ang mas nakakakilig ay sa dulo ng video, na habang nagpapa-cute nga sila sa harap ng kamera sa simula, sa huli nga ay biglang ninakawan ng halik ni Julie Anne si Rayver, ha!

“So sweet naman!” sabi ni Rayver, na ubod ng tamis ang ngiti sa ginawa ng dyowa niya.

Anyway, sa mga fan nila, abangan ang project nilang ‘The Cheating Game’ na palabas na sa June 26!

Tanong nga, game ka na bang kiligin? Game kang masaktan? Game kang maglaro? Game kang lumaban?

***

Newbie type si Daniel

Sa launching ni Shira Tweg bilang singer, nahirapan talaga siyang tapusin ang kanta niyang ‘Pag-Ibig’. Pero bago kasi `yon, tatlong bonggang song muna ang binanatan niya, at for her final song sana nga ang ‘Pag-Ibig’ pero medyo kinapos talaga siya.

Pero hindi nga siya pumayag na ganoon na lang, kaya saglit lang na nagpahinga, at inulit niya ang pagkanta ng ‘Pag-Ibig’ at doon nga lumabas ang bongga, at magandang hagod ng tinig niya.

“Masama po kasi ang pakiramdam ko. I was actually vomiting at nilalagnat talaga ako. Pero, pinilit ko pa rin, kasi gusto ko talagang gawin ito. Kahit masama ang pakiramdam ko, kumanta pa rin ako, kahit medyo nasusuka ako kanina,” sabi ni Shira.

Sino nga ba ang crush ni Shira sa showbiz?

“Si Daniel Padilla po talaga! Crush ko po talaga siya.

“First of all, singer rin po siya. At super galing din niyang mag-acting. When I came here in the Philippines, he caught my attention talaga. Ang guwapo kasi talaga niya.

“Si Daniel talaga ang crush ko. Si Kathryn Bernardo, girl crush ko!” nakangiting sabi ni Shira.

Well, wish nga niya na makasama sa project ang KathNiel balang araw.