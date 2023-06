John Prats pinuna sa klase ng pagdidirek

Si John Prats ang isa sa mga direktor ngayon na masasabi naming mabili lalo na sa mga concert ng mga foreign acts sa bansa.

Ang recent concert na dinirek niya ay ang ‘Overpass’ nitong weekend.

Pero siguro, puwedeng i-take into consideration ni John at sana tingnan din niya constructively ang mga nababasa naming comment sa kanya ng mga nakaka-experience ng mga concert or show na siya ang direktor.

Personally, na-experience na rin namin ito sa isang fan meeting naman ng Korean star, napansin namin na masyadong malakas at matagal ang paggamit ng fog kaya ending, natatakpan ‘yung artist. Siyempre, ang mga nanood naman ay mga fan na ang gusto talaga ay ma-capture ang pagpasok ng artist.

It turns out na mukhang style ng directing ni John ang ma-fog at laser lights. Kaso, hindi lahat nakaka-appreciate. Nabasa namin na may nagko-call ng attention niya at tina-tag siya ng ilang netizens sa social media tungkol doon.

Nakakasira raw pala ang laser light sa phone, though, alam namin sa mata naman if direct talaga.

Sey ng ilang netizen, “@prattyprats hi! Baka po pwede lessen yung laser lights during concerts? Kawawa po kami na nag-iipon for a phone then masisira pala because of the lights.”

“Legit ang sakit sa mata no’ng lights hu hu. Hilong hilo ako after Zoom in Manila.”

“Grabe ‘yung ilaw nasilaw ako ha ha ha! Wala man lang flash warning.”

Tingin namin, hindi lahat ay napapansin ito, may ibang audience na dedma lang. Pero, wala rin masama if iko-consider ni John ang mga puna o komento sa directing niya.

Mahusay naman siyang direktor kaya puwede niya itong tingnan as part of his improvement pa.

Advice lang po!

(Rose Garcia)