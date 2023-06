Janine, Zanjoe game sa sikretong kasalan

Game sina Janine Gutierrez at Zanjoe Marudo sa sikretong kasalan.

Aba, lihim ngang nagpa-civil wedding sina Janine at Zanjoe, pero sa series lang nila na ‘Dirty Linen’ at hindi sa totoong buhay, ha!

Sikreto ngang nagpakasal sina Mila (Janine) at Aidan (Zanjoe) dahil hanggang ngayon ay kontra pa rin ang pamilya Fiero sa relasyon nila.

Pero in real life, feeling namin ay hindi sikretong magpapakasal si Zanjoe sa girlfriend niyang si Ria Atayde dahil tanggap nga siya ng pamilya ng dalaga, lalo na ng nanay nito na si Sylvia Sanchez.

So kung mauuwi man sa kasalan ang relasyong Zanjoe, Ria, siguradong bonggang wedding ‘yon.

Eh, si Janine, posible rin kaya na may secret wedding na maganap sa kanila ni Paulo Avelino?

Naku, baka naman darating din ang araw na biglang aamin sina Janine at Paulo tungkol sa sinasabing relasyon nila kaya baka may bonggang wedding din na maganap sa kanila at hindi na kailangang maging secret pa, huh!

Anyway, huwag palampasin ang ‘Dirty Linen’ gabi-gabi, 9:30pm sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, iWantTFC, at Kapamilya Online Live sa YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN Entertainment.

‘Yun na!