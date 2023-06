Goals! Magtotropa nagtapos na lahat cum laude

Tiyak na kamamanghaan mo ang magtotropa na ito sa Abra na nagtapos with flying colors!

Kinilala sila na sina Clarissa Villareal at Erika Leysa na kapwa Magna Cum Laude, Krizza Camille Buenafe, Jhedy Diane Coloma, Glen Balneg, at Marylou Daena Seares na nagtapos naman bilang cum laude.

Ang magkakaibigan na ito ay nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Business Administration Major in Financial Management & Operations Management sa Divine Word College of Bangued noong ika-9 ng Hunyo.

Para sa kanila, hindi umano nila ito pinlano bagkus ay nangyari lang ito ‘naturally’.

“Kumbaga hindi lang namin po hinayaan na may maiiwan at tsaka isang rule po namin ay hindi namin tinotolerate yung easy go lucky kind of student. We choose to surround ourselves with students who are academically inclined.”

Hindi rin nila maipaliwanag ang kanilang galak sapagkat sabay-sabay silang nagtapos at walang sinuman ang naiwan.

Dagdag pa rito, kahit pa pare-pareho sila ng kursong tinapos, malabo umano na magkasama-sama sila sa trabaho dahil iba-iba ang nais nilang pasukan.

Sa usapang future plans, isa sa mga plano nila na mag-enroll sa iisang school kapag napagdesisyunan nila na kumuha ng masteral. (Moises Caleon)