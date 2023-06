‘Di raw bakla, pero… JC game sa halikan with Piolo, Enchong

Sumikat si JC Alcantara nang bumida siya sa hit BL (boys’ love) series na ‘Hello Stranger’ kung saan ginampanan niya ang gay character na si Mico na nagkagusto kay Xavier na ginampanan naman ni Tony Labrusca.

Naging popular ang tambalan nila ni Tony kaya nasundan ito ng ‘Hello Stranger: The Movie’ kung saan pinagpatuloy ang istorya ng XavMi, tawag sa tambalan ng characters nila.

Ngayong taon ay nakasama naman siya sa iWantTFC series na ‘Drag You & Me’ kung saan ginagampanan naman niya ang bisexual character na si Jason na isang drag queen gamit ang pangalang Shanaia.

Kapag natapos na raw ang ‘Drag You & Me’ ay i-gu-groom siya ng ABS-CBN bilang isang heartthrob at leading man. Pero dahil tumatak na ang pagganap niya ng mga gay role, hindi ba siya natatakot na baka hindi tanggapin ng fans kapag straight role na ang gagampanan niya?

“Hindi po. Hindi ako natatakot, like alam ko may naririnig ako na pinagsasabi noong nag-‘Hello Stranger’ ako, ‘Ay bakla ‘yan, bakla ‘yan.’ Pero happy ako kasi at least effective ako bilang actor, na nagampanan ko ‘yung role na ‘yon,” sey ni JC sa kanyang solo presscon para ‘Drag You & Me’.

“Kaya kung anuman ‘yung tingin n’yo sa akin, okey lang, tanggapin ko ‘yung judge n’yo, pero alam ko kung sino ako,” dagdag pa niya.

Hindi rin niya type magpaliwanag sa mga taong iniisip na bakla siya.

“Parang mas hahaba pa pag nag-explain ako.”

“Bahala na kayo kung anong iisipin n’yo sa akin, kasi ako po ‘yung taong wala akong pakialam kung anong tingin mo sa akin, kung sino ako, basta ‘yung mga friends ko, sila-sila ang nakakakilala sa akin. ‘yun ‘yong mas paniniwalaan ko. ‘Yun ‘yong mas sasamahan ko,” chika pa niya.

Dagdag pa niya, “Hindi ako naniniwala sa typecast. Kahit anong projects na ibigay sa akin, gagawin ko, kasi actor ako. Grateful ako sa mga binibigay sa akin.”

Samantala, nabanggit ni JC na dapat abangan sa ‘Drag You & Me’ ang kissing scene nila ni Christian Bables.

“Ayoko sabihin lahat, siguro sabihin ko na lang mabigat ang kissing scene na ‘yon, pero alam ko nasarapan si Kuya Christian.”

“‘Malambot pala ‘yung labi mo,’ sabi niya. Biruan lang namin ‘yon.”

Dahil game naman si JC sa mga kissing scene sa mga kapwa lalaking artista, tinanong namin siya kung sino ang tatlong aktor na gusto niyang makahalikan sa pelikula or series?

“Wait ang hirap mamili. Si Tony pa rin, si Tony Labrusca. Saka siguro i-try ko si Enchong Dee. Mas old, gusto ko mas ma-challenge rin ako siguro. Si Papa P (Piolo Pascual), puwede rin,” sagot ni JC.

Bonggels!