Congratulations, ga-graduate ka na pala ha! Alex Eala natapos pag-aaral sa Rafael Nadal Academy

NAKUMPLETO na ni 2022 US Open Junior women’s champion Alexandra “Alex” Eala ang kanyang pag-aaral matapos ang limang taon sa Rafa Nadal Academy.

Ang 18-taon ay nasa akademya sa nakalipas na limang taon matapos alukin ng buong scholarship noong 2018.

Binati mismo ni Rafael Nadal, na itinuturing na isa sa pinakamagaling na netter ng isport, ang lahat ng mga estudyante kabilang si Eala.

“Really to be where you are today is because you have made an effort, you have believed in yourselves. I think you have achieved one of the first goals, which is to graduate. I personally am proud of you,” sabi ng 22-beses na Grand Slam winner sa Spanish.

“I hope you leave here with the tools you need to face the future, whatever it may be,” dagdag ni Nadal.

Ang pananatili ni Eala, Globe ambassador, sa RNA ay nakakuha ng kanyang mga kinang sa pagwawagi ng dalawang Grand Slam junior doubles at isang solong titulo.

Nakipagsosyo siya kay Priska Madelyn Nugroho ng Indonesia para pamunuan ang 2020 Australian girls doubles event bago nakipagtambal kay Oksana Selekhmeteva ng France para makuha ang 2021 French Open girls doubles crown.

Ngunit ang pinaka-kapansin-pansin sa kanilang lahat ay ang kanyang dominasyon sa 2022 US Open girls singles final, na naging unang Filipino na nanalo ng junior Grand Slam singles championship.

(Lito Oredo)