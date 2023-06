Caloy Yulo mainit simula sa Asian Championships

PINAMUNUAN agad ni 2-time World champion at Tokyo Olympian Carlos Edriel “Caloy” Yulo ang lima-kataong Men Artistic Gymnastics (MAG) sa isinagawang preliminaries ng 2023 Senior Artistic Gymnastics Asian Championships sa Singapore.

Hindi pa kasama ang iskor sa paborito nitong floor exercise ay itinala ng 23-anyos na si Yulo ang kabuuang 85.930 para pangunahan ang mga unang sumabak sa individual all-around.

Panglima si Juancho Miguel Bedana na may 73.531 puntos, 14th si Justine Ace De Leon sa 62.565 iskor, nasa pang-16 si John Ivan Cruz na may 50.533 puntos at 20th si Jann Gwynn Timbang na may 34.533.

Ang pinagsama-samang puntos ng lima ay nagtulak dito sa ikalawang pwesto sa team all-around na may kabuuan na 237.193 puntos sa likuran ng nangungunang Taiwan.

Asam ng koponan na makakuha ng pwesto sa World Artistic Gymnastics Championships.

Nangangailangan si Yulo ng top-eight finish sa individual all-around para umabante sa global gymnastics showdown sa Setyembre sa Antwerp, Belgium, kung saan nakataya ang mga hinahangad na pwesto sa 2024 Paris Olympics.

Huling naiuwi ni Yulo ang indibidwal na all-around silver sa Doha, Qatar noong 2022.

Matatandaan na nagtapos ang Pilipinas sa pangalawang pinakamaraming gintong medalya sa Doha dahil lamang kay Yulo, na namuno sa floor exercise, parallel bars at vault.

Sina Cruz at Besana ay asam ding mag-ambag sa paghakot ng medalya matapos makuha ang floor exercise at vault golds sa katatapos na Southeast Asian Games sa Cambodia.

(Lito Oredo)