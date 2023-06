Bonjoure Fille Suyamin optimistiko sa 21st ASEAN+ Age Group Chess

NAGPAHAYAG ng kahandaan at kumpiyansa si Woman National Master (WNM) Bonjoure Fille Suyamin sa magaganap na 21st ASEAN+ Age Group Chess Championships 2023 na tutulak Hunyo 17-27 sa Bangkok, Thailand.

Pangungunahan din ni 13-year-old Suyamin ang Philippine chess team sa World Youth Chess Championships na aarangkada sa Nobyembre 12-25 sa Montesilvano, Italy.

“It’s a prestigious tournament kaya medyo excited ako. I’ll do my best to win,” saad ni Suyamin.

Nakaraan lamang ay nagwagi si Suyamin sa girls under-15 division ng National Youth and Schools Chess Championships Grand Finals (Standard Time Control) sa Dapitan City, Zamboanga del Norte nitong Hunyo 8.

Nakakolekta si Suyamin ng 9.5 puntos sa 11 rounds para pamunuan ang FIDE standard event na inorganisa ng National Chess Federation of the Philippines.

(Elech Dawa)