BBM type dumalo sa Dubai climate change summit

Nais ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na makadalo sa Climate Change Conference sa Dubai sa darating na Disyembre.

Sa panayam ng media sa Pangulo pagkatapos ng kanyang event sa Fort Bonifacio sa Taguig City, sinabi nito na mahalaga ang pandaigdigang kumperensiya dahil isa ang climate change sa pangunahing problema ngayon hindi lamang ng Pilipinas kundi ng buong mundo.

“I hope to be able to attend because climate change is a primordial issue when it comes to the Philippines. So, I hope that we will be able to attend,” anang pangulo.

Personal na inimbitahan ni United Arab Emirates Ambassador Mohamed Obaid Salem Alqataam Alzaabi ang Pangulo para dumalo sa UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of Parties (COP) na gaganapin sa Disyembre sa Expo City sa Dubai.

Tiniyak naman ng Pangulo na mas lalong paiigtingin ang relasyon ng Pilipinas at UAE dahil maraming Overseas Filipino Workers ang nagtatrabaho sa UAE. (Aileen Taliping)