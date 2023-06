80% bitbit ng TVJ sa TV5! Jalosjos, GMA nganga sa ads

Karamihan ng mga sponsors ng “Eat Bulaga” ay inaasahang lilipat sa TV5 ni Manny Pangi­linan upang suportahan ang ilulunsad na programa nina Tito, Vic at Joey matapos silang lumayas sa Television and Production Exponents Inc. (TAPE Inc.) at GMA 7.

Ayon sa report ng Bil­yonaryo.com, tiwala raw ang mga sales execu­tive na mabubusog ng komersyal ang programa ng TVJ sa TV5 dahil nasa 80 percent ng mga advertiser ng Eat Bulaga ang lilipat din simula sa susunod na buwan.

“The rest of its advertisers will follow after their pre-booked slots with TAPE have been aired,” ayon sa Babbler ng news site.

Nauna rito, nangako na ng suporta si Puregold Price Club chairman Susan Co sa TVJ kahit na nag-advance na sila sa TAPE para sa ads sa Eat Bulaga.

Nitong Hunyo 14 ay dumalaw sa TV5 sina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon, kasama ang creative team para magsagawa ng rehearsal sa kinasasabikang pagsisimula ng kanilang programa sa Kapatid Network.

Tiniyak na ng TVJ na gagamitin pa rin nila ang pangalang Eat Bulaga sa programa dahil si Joey ang nakaim­bento nito habang si Vic naman ang gumawa ng jingle.

Nangako naman ang TAPE, sa pamamagitan ng chief financial officer na si Bullet Jalosjos, na kakasuhan nila ang sino mang gagamit ng Eat Bulaga dahil pag-aari ito ng kompanya.

Pero ayon kay Tito Sotto, baka ang TAPE ang kasuhan nila dahil sila ang tunay na nagmamay-ari ng Eat Bulaga at ang jingle nito.