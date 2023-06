17K residente tinakasan peligro ng Mayon

Mahigit sa 17,000 residente sa paligid ng Bulkang Mayon ang inilikas kahapon para makaiwas sa peligro ng pagputok ng Bulkang Mayon.

Ayon kay Albay Governor Grex Lagman, may kabuuang 17,941 katao o 5,016 pamilya ang inilipat nila sa evacuation center kasunod ng rekomendasyon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) na alisin na ang mga taong nakatira sa paligid ng bulkan kabilang ang mga lagpas sa 6-kilometer permanent danger zone.

Ito ay dahil aabutin pa aniya ng ilang buwan ang pag-aalburoto ng Mayon at mahirap nang magbaka-sakali sa kanilang kaligtasan.

Iginiit ng Phivolcs na kalmado pero mapanganib pa rin ang pagbaba ng aktibidad ng bulkan sa nakalipas na 24 oras.

Nagtala ito ng dalawang volcanic earthquake, 306 rockfall, 700 metrong taas ng usok at naglabas ito ng 193 toneleda ng asupre sa nakalipas na 24 oras.

Nananatiling namamaga at may pamumuo ng lava sa bunganga ng bulkan, ayon sa ahensya. Nasa ilalim pa rin ito ng Alert Level 3 dahil sa ‘magmatic unrest’.

(Tina Mendoza/Catherine Reyes)