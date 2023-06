Zeinab, Ray Parks todo lampungan sa tabing dagat

Lakas maka-‘prenuptial’ shoot ang mga latest photo ni Bobby Ray Parks, Jr. sa Instagram, na kasama ang dyowang si Zeinab Harake.

Sabi nga ni Zeinab noong huli namin siyang maka-chikahan sa premiere night ng ‘Beks Days Of My Life’, masayang-masaya ang puso niya ngayon.

Well, makikita nga kasi sa IG ng basketbolista ang mala-pelikulang eksena nila ni Zeinab sa tabing dagat.

Ang una ay karga niya ang social media influencer, habang magkadikit ang kanilang mga mukha, na masayang-masaya. Ang pangalawa ay magkayakap pa rin sa tabing dagat.

Pangatlong photo ay may pa-emote na sila, na fierce ang dating ni Zeinab, habang todo smile naman si Ray.

Eh, nilagyan pa ni Ray ng caption na, “Let’s fall asleep with the moon and I will greet you with the sun!”

May video rin na pinost si Ray sa tabing dagat na todo lampungan talaga sila ni Zeinab. Iisipin mo ngang eksena talaga sa pelikula na ang mga bida ay inutusan ni direk na magtukaan sa ilalim ng buwan.

Kaya ang mga fan, super kilig sa dalawa:

“Parang prenup ang mga photo niyo, ha! Pakasal na kayo!”

“My God, my heart. Akala ko prenup na talaga.”

“Basta ako suportado ko ang RayNab kahit anong mangyari.”

“RayNab for the win. Kasalan na ‘yan!”

“Finally at peace. Deserve niyong magmahalan.”

“Kakilig naman kayo. Ngayon lang ako kinilig sa love life ni Zeinab.”

“Nakakakilig. Stay in love lovers.”

‘Yun na! (Dondon Sermino)

