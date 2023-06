San Beda, Letran patayan sa Game 3

Semis Game 3 ngayon:

(Ynares Arena-Pasig City)

3:00pm – San Beda vs Letran

ISANG kikig pa ang Wangs Basketball@27 Strikers-Letran at Marinerong Pilipino-San Beda sa Game 3 ng PBA D-League Aspirants Cup semis ngayong araw sa Ynares Arena sa Pasig.

Pinagtig-isahan ng NCAA rivals ang first two games, nakauna ang Knights 93-87 sa OT bago bumawi ang Lions 74-51 nitong Martes.

Nakaabang sa winner ang defending champion EcoOil-De La Salle, winalis sa hiwalay na series ang Perpetual.

Minaniobra ni Kurt Reyson ang pagbura ng Letran sa 24-point lead ng Beda bago ibinaon nu Kyle Tolentino ang tying 3 sa dulo ng regulation para makapuwersa ng extra time.

Sa Game 2 ay walang naisagot ang three-time NCAA champion Knights sa balanseng atake ng Lions na pinangunahan nina Peter Alfaro, Jacob Cortez, James Payosing at Clifford Jopia.

“It’s a test of character for us. We know we can bounce back as long as we play within our system,” ani coach Rensy Bajar.

“Hindi namin napantayan ‘yung energy nila sa Game 2. Hopefully we can do some adjustments, especially on defense.”

(Vladi Eduarte)