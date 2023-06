Rianne Malixi nahirapan sa opening round

BINAGABAG si Rianne Mikhaela Malixi ng hangin habang nakikipagbuno sa Prince’s Golf Club sa Sandwich, Kent, England nitong Martes para sa (British) The Women’s Amateur Golf Championship first round, nagkasya sa seven-over 79 at maiwan agad ng 11 palo kina joint leaders Norwegian Silje Torvund Ohma at German Christin Eisenbeiss.

Kahit nakibuhol sa pang-100 pwesto mula sa 144 starters na nauwi sa 142 pagkaatras at diskwalipikasyon ng dalawa, may tsansa pa rin ang 16-anyos na Pinay shotmaker na suportado ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) na humabol sa Top 64 dahil sa pagkaiwan lang ng tatlong palo sa current target score patungo sa huling 18-hole sa pangalawang araw ng stroke play eliminations.

May 38-41 si Malixi sa mga bogey sa 1, 3, 7, 10 at 17 at double bogey sa Nos. 13 at 18, samantalang may 68 sina Ohma at Eisenbeiss na one-stroke ang lamang kay Aussie Beth Coulteer at tatlong iba pa na may mga 69.

Pang-19 si reigning world No. 1 Ingrid Lindblad ng Sweden sa 73.

(Ramil Cruz)