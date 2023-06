Rama Hari: Noong unang panahon,  may mga dakilang mangingibig

Tunay na natantanging pagtatahanghal ang “Rama Hari” dahil limang Pambansang Alagad ng Sining ang nagsanib pwersa para sa produksyong ito.

Ang direktor at koreograpiya, likha ni Pambansang Alagad ng Sining sa Sayaw, Alice Reyes, Pambansang Alagad ng Sining sa Musika Ryan Cayabyab para sa musika, liriko at libretto na sinulat ni Pambansang alagad ng Sining sa Panitikan, Bienvenido Lumbera, disenyong pamproduksyon ni Pambansang Alagad ng Sining sa Teatro at Disensyo Salvador Bernal at mga salin ni Pambansang Alagad ng Sining sa Teatro at Panitikan Rolando Tinio.

Ang Rama Hari ay batay sa sinaunang Sanskrit na epikong Ramayana na sumusunod kay Prinsipe Rama mula sa kanyang kasal kay Sita, ang kanilang 14-taong paglalakbay, at ang kanilang pakikipagtagpo sa masamang Ravana at sa kanyang kapatid na si Soorpanakha.

Ang kamakailang produksyon na ito ay ipinakita ng Cultural Center of the Philippines at tampok ang mga artista ng Alice Reyes Dance Philippines (ARDP) at ng Professional Artist Support Program (PASP) ng CCP.

Ang Alice Reyes Dance Philippines (ARDP) ay ang pinakabago at pinakakapana-panabik na karagdagan g artisikong kompanya ng sayaw na Pilipino. Ang layunin nito ay magbigay ng inspirasyon at pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng sayaw. Ipinanganak dahil sa pangangailangang bigyan ng tahanan ang mga lumikas na artista sa panahon ng pandemya. Itinatag ng Pambansang Alagad ng Sining para sa Sayaw, si Alice Reyes, ang kumpanya ay nagtatampok ng kahanga-hangang lawak ng mga Filipino Works ng mga Pambansang Alagad ng Sining at ng mga nangungunang Filipino na koreograpo. Ito ay nagpapakita ng pinakamahusay sa mga mananayaw at talento ng mga Pilipino para sa mga lokal at pandaigdigang yugto.

Ang magbibigay buhay at boses kay Rama ay sina Gian Magdangal, Arman at kahalili sa pagganap ay si Vien King.

Ang gaganap na Sita ay sina Karylle Tatlonghari, Shiela Valderrama-Martinez at si Nica Tupas bilang kahalili sa pagganap.

Ang kontrabidang si haring Ravana, bobigyang buhay nina Poppert Bernadas at Mathew San Jose. Si Jonel Mojico ang kahalili sa pagganap.

Sa lahat ng pagtatanghal. Si Audie Gemora ang gaganap sa katauhang Haring Dasaratha.

Ang mga baguhang sina Miah Canton, and Raflesia Bravo gagampanan ang dalawahang katauhang sina Soorpanakha at Kooni, habang sina Katrine Sunga at Maron Rozelle Mabana ay gaganap naman bilang sina Kaikeyi at “Gintong Usa.”

Sina Paw Castillo at Jon Abella ay si Lakshmana, nakababatang kapatid ni Rama at bilang unggoy na heneral Hanuman.

Pahayag ni Ferrer sa pagiging si Rama: “It has been my dream role since we did it back in 2017 at the ASEAN Opening Ceremonies. I have a lot of friends at Alice Reyes Dance Philippines and I’m really excited to work with them again.”

“I’m so excited to be doing this show with Alice Reyes Dance Philippines. This is a dream role and I am so grateful,” sabi ni Sheila.

Para kay Karylle: “I’m excited to see what RAMA, HARI will become this 2023.”

Ang mga pagtatanghal ng “Rama Hari” ay mangyayari sa September 15, 2023 | Friday | 7:30 PM | Metropolitan Theater*;September 16, 2023 | Saturday | 2:00 PM | Metropolitan Theater; September 16, 2023 | Saturday | 7:30 PM | Metropolitan Theater*;

September 22, 2023 | Friday | 7:30 PM | Samsung Performing Arts Theater*;

September 23, 2023 | Saturday | 2:00 PM | Samsung Performing Arts Theater;

September 23, 2023 | Saturday | 7:30 PM | Samsung Performing Arts Theater*;

Ang mga pagtatanghal na ang petsa ay may ganitong simbholong maliit na bituin, ang The Orchestra of the Filipino Youth ang siyang tutugtog sa likhang musika ni Pambansang Alagad ng Sining sa Musika Ryan Cayabyab.