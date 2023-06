Para walang gulo! Andrea pigil pagsasalita sa hiwalayan kay Ricci

Sa guesting ni Andrea Brillantes sa ‘Magandang Buhay,’ matapang at positibong hinarap niya ang mga tanong tungkol sa estado ng kanyang puso at love life sa gitna ng isyung hiwalayan nila ng kanyang ex-boyfriend na si Ricci Rivero.

Umpisa pa lang ng show ay tinanong agad siya ni Regine Velasquez-Alcasid kung paano niya iri-rate ang pagiging ‘malaya’ niya.

“Siguro po 8.5,” sagot ni Andrea.

Natawa na lang naman ang bida ng ‘Drag You & Me’ sa kung bakit 8.5 ang kanyang naging sagot.

Hindi na rin pinalampas ni Melai Cantiveros kung ano ang lagay ng puso ni Andrea.

“‘Yung puso ko po, tingin ko ay okey naman siya. I mean kasi it could be worse sa mga nagaganap ngayon. Puwedeng wala rin ako rito today kasi hindi ko kayang humarap sa mga tao. Pero tingin ko naman po sa lahat nang nagaganap ay okey siya ngayon,” paliwanag ni Andrea.

Sa tanong na kung malaya na ba siya, “Parang hindi pa po ako malaya, fully,” ang naging matapang na sagot ni Andrea.

“Tingin ko po kasi kapag sinabing freedom, mayroon ding part doon ng acceptance. Kasi naa-accept mo na na kailangan mo nang i-let go ang mga bagay-bagay. Ako po kasi, aminado ako na since ang bago-bago pa lang po talaga ng lahat, at alam mo ’yon naging totoo kasi sa akin lahat. Ako nagmahal ako ng totoo, hindi ko ’yon male-let go agad-agad,” paliwanag niya.

“So hindi ko masababing malaya ako ng 100% kasi may mga bagay pang ayaw ko pang pakawalan at mayroon pang mga bagay na pino-process ko pa. Kasi gano’n naman talaga. Normal lang naman na dapat ay namnamin ko ang mga feeling na ito para makapag-heal ako ng maayos. Ayaw ko naman maging pretentious na maki-trend lang na I’m unbothered. Aminado ako na nakakaramdam ako kasi tao pa rin po ako,” dagdag niya pa.

Sa ngayon daw ay mas pinipili niyang maging masaya at manahimik.

“Ando’n pa ako, pero pinipili kong maging masaya. Kahit gusto kong magsalita ay pinipili kong huwag na lang, para wala ng gulo. Kahit ang dami kong gustong gawin ay pinipili kong piliin na lang ang sarili ko at mag-focus sa kung ano ang mayroon ako at sa mga taong nagmamahal sa akin,” sey ni Andrea.

Hugs, Andrea! (Byx Almacen)

