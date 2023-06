Para ‘wag na magwala mga basher: Title ni Julie Anne, inayos na

Gabi ng June 9 nang i-reveal ng GMA-7 ang apat na coaches ng ‘The Voice Generations’ na sina Billy Crawford, Chito Miranda, Stell Ajero ng P-Pop idol boy group na SB19, at Julie Anne San Jose.

Naging controversial ang promotional teaser at art cards ng nasabing vocal competition show dahil sa title na binigay nila kay Julie Anne.

Tinawag kasi nilang The Pop Icon Coach si Julie Anne na ikinataas ng kilay ng karamihan ng Pinoy dahil marami pa rin daw ang hindi nakakakilala sa girlfriend ni Rayver at recently lang daw ito mas nakilala dahil sa pagganap bilang Maria Clara sa hit teleseryeng ‘Maria Clara at Ibarra’.

Dagdag pa ng netizens, si Jolina Magdangal daw ang may karapatan sa Pop Icon na title dahil sa raming achievement as a recording artist at pagiging influential personality noong kasikatan niya na tinuring din na isang pop culture.

Eh, si Julie Anne ay wala pa raw masyadong napapatunayan. Hindi alam ng karamihan na si Julie Anne ang ikatlo at pinakabatang diamond record awardee sa Pilipinas.

Pero noong Tuesday afternoon ay naglabas muli ng panibagong art card ang ‘The Voice Generations’ para kay Julie Anne na iba na ang title na nakalagay.

Mula sa title na The Pop Icon Coach ay naging The Limitless Star Coach na siya.

Tama lang din ang title na ito dahil Limitless Star naman talaga ang bansag sa kanya ng Kapuso Network noon pa man.

Sabi nga ng iba, para huwag na raw magwala pa ang mga basher at tigilan na nila si Julie Anne ay binalik na ng GMA-7 sa dati ang title ng love ni Rayver Cruz, ha!

‘Yun na!

See Related Stories:

Julie Anne dinumog sa Bataan

Julie Anne 3M view na sa ‘Voltes V’ theme song

Julie Anne pang-‘first lady’ ang karisma