Occidental Mindoro niyanig ng magnitude 4.8 na lindol

Inuga ng magnitude 4.8 na lindol ang Occidental Mindoro noong Martes nang gabi.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS), naramdaman ang lindol ganap na alas 8:57 ng gabi kung saan naitala ang sentro nito may 24 kilometro sa kanluran ng Lubang, Occidental Mindoro.

Tectonic o paggalaw ng lupa sa lalim na 67 kilometro ang sanhi ng pagyanig.

Inaasahan ang mga aftershock sa lugar pero maliit ang tsansa ng malaking pinsala mula rito.

Unang itinala ng Phivolcs sa magnitude 5 ang lakas ng lindol pero ibinaba ito kalaunan sa magnitude 4.8.

Samantala, naramdaman ang intensity ll na lindol sa Quezon City.