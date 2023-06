NLEX taas-singil walang atrasan

Tuloy na tuloy na ngayong June 15 ang taas-singil sa toll fee sa North Luzon Expressway (NLEX) sa kabila ng mga panawagan na ipagpaliban muna ang implementasyon nito.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Toll Regulatory Board (TRB) Spokesman Julius Corpuz na ilang beses na naglathala at naglabas ng abiso ang TRB sa petisyon ng mga nangangasiwa sa NLEX subalit walang tumutol o kumontra rito.

Wala aniyang pumansin sa kanilang mga inilabas na abiso at ipinaliwanag din naman nila sa publiko kung bakit kailangang magtaas sa toll fee.

“Nag-notify kami, pinalathala ang mga petisyon na ‘yan noong 2021, walang umangal, walang nag-object. Pinalathala natin noong April, tatlong beses itong panibagong toll fees wala ring pumansin. Hindi pa natin pinatutupad eh nag-information campaign na tayo kung ano ang basehan, bakit kailangan itong toll fee adjustment na ito,” ani Corpuz.

Hindi naman aniya mataas ang idinagdag sa toll hike sa kabila ng napakatagal na ang petisyon ng concessio­naire para sa toll hike.

“Hindi naman kataasan, ‘yong Class 1 sa open system is P7, Class 2 P17, Class 3 P 19. ‘Yong end to end is only P33, P81 and P98 for Class 1, 2, and 3. ‘Yan lamang ang karagdagang singil na ipapatupad sa NLEX effective June 15, 2023,” dagdag ni Corpuz.

Ipinaliwanag ng TRB spokesman na taong 2012, 2014, 2018 at 2022 ang mga petisyong ito at ngayon lamang napagbigyan ng TRB.

Sinabi ni Corpuz na mayroong kasunduan ang gobyerno at pribadong investors na maaari silang humiling ng toll fee adjustment kada dalawang taon alinsunod sa kanilang concession agreement na dapat sundin ng gobyerno. (Aileen Taliping)

