Nalulong sa sugal, mister nagbigti

Hinihinalang nakonsensya matapos malulong sa sugal kaya nagbigti ang isang 38-anyos na mister sa Indang, Cavite noong Martes.

May ilang oras na umanong patay ang lalaki, walang trabaho at residente ng Barangay Mahabang Kahoy Cerca, Indang, Cavite nang madiskubre ng kanyang tiyuhin ang nakabitin nitong bangkay sa kulungan ng mga manok sa kanilang bukid gamit ang nylon cord bandang alas 5:15 ng hapon.

Narekober sa bulsa ng pantalon ng lalaki ang isang itim na ball pen at sulat kung saan ay nakasaad dito ang paghingi niya ng tawad sa kanyang pamilya, magulang at mga kapatid dahil sa kanyang mga pagkukulang at pagkalulong sa sugal.

Hindi na rin ipina-awtopsiya ng ama ng lalaki ang bangkay nito dahil naniniwala sila na walang naganap na foul play sa pagkamatay ng anak. (Gene Adsuara)