NAIA: Nakadidismaya at nakakaawa

Hindi naman lingid sa kaalaman ng publiko ang kabi-kabilang mga problema na kinakaharap ng ating pangunahing paliparan ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA.

Sa mga nangyaring brownout, ayon sa mga ulat, ikatlo na ngayong taon ang nangyari ilang araw na ang nakalilipas.

Kapag pinakinggan ang mga opisyal, tila alam naman nila ang nararapat na gawin. Sinasabi nila ang mga naging sanhi ng problema at ang mga solusyon para hindi na maulit ang mga ito. Ang tanong ay kailangan ba talagang mangyari ang mga nangyari upang malaman nil ana may mga problema? Hindi ba kasama sa tamang pamamahala ang pag-alam sa mga suliranin ng isang organisasyon, lalong-lalo na kung ito ay kritikal na bahagi na pagtakbo ng bayan?

Mabuti-buti na nga ngayon at marunong nang humingi ng dispensa ang ilang mga opisyal ng pamahalaan para sa mga nagaganap na kapalpakan. Marahil, nakikita nila ang ganitong asal sa mga opisyal ng pamahalaan sa ibang bansa, kagaya ng sa Japan. Marahil din na-obserbahan nila na isang mabisang paraan ito para mapawi ang galit ng mga tao. Kung sa bagay, bakit mo naman hindi gagawin ang paghingi ng paumanhin sa tao kung pareho pa rin naman ang sweldo at bonus na matatanggap mo? Ang problema lang ng marami ay bakit natatapos na lamang sa paghingi ng paumanhin para sa abala na nangyari? Paano naman ang pinsala na dinanas ng mga tao? Ganun-ganun na lang ba iyon?

May kompensasyon ba na maaring matanggap ang mga tunay na napinsala? Paano ang mga nagkaroon ng mga negatibong implikasyong pinansyal dahil sa insidente? Ang isang halimbawa nito ay ang mga hindi nakarating sa kanilang paroroonan sa takdang araw at oras. Pano ang gastos na maaring sapitin? Paano ang mga nawalang kita dahil dito?

Kamakailan, nagpunta ako sa NAIA Terminal 3 upang sumundo ng mga balikbayan. Isang malagim na gabi. Unang una, napakadilim ng mga daan at mga kapaligiran ng paliparang ito. Hindi ako nagbibiro na sasabihin kong may mga kalsadang—kagaya ng Taft Avenue—mas maliwanag pa kaysa sa mga kalsadang papunta sa Terminal 3. Bagama’t hindi ako sasang-ayon, maiintindihan ko kung bakit hindi masyadong maliwanag ang ilang bahagi ng Metro Manila. Pero naman, para ang mga kalsadang papunta sa ating pangunahing paliparan ay umasa na lamang sa liwanag ng ilaw ng mga dumadaang sasakyan, hindi ko talaga maiintindihan ang takbo ng utak ng mga namamahala sa ganito. Kaninong responsibilidad ng aba ang mga ito? Sa DPWH, sa Lungsod ng Pasay, o sa pamunuan ng paliparan?

Ganun din ang kalunon-lunos na kalidad ng mga directional signs. Sa sukat pa lang, bagsak na ang karamihan sa mga ito. Nakakapagtaka naman na hindi maayos ang sukat ng mga ito, samantala, maayos ang sa mga ordinardyong kalsada. Papuntang Terminal 3, tila naging mga improvised ang mga signs at tila kung ano na lang maisipang ilagay. Pati ang lokasyon ng mga ito ay tila gawa ng mga taong hindi marunong mag-isip. Ilalagay mo ba ang mga signs na naghihiwalay ng daan at nagsasabi kung saan papunta ang pakaliwa at saan papunta ang pakanan sa punto ng paghihiwalay ng daan? Paano makakapag-handa ang motorista?

Paliparan ang pinag-uusapan dito. Ito ang una at huling masasaksihan ng mga turista sa ating bayan. Ganito ba talaga ang gusto nating remembrance nila—nakadidismaya at nakaaawa? Makabubuti para sa pamahalaan na hindi puro pulitika at pagiging kakampi ang basehan ng mga pagtatalaga sa posisyon. Dapat isama din ang kakayahan para sa posisyon.