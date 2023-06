Mets pitcher Drew Smith pinatalsik dahil sa sobrang lagkit ng mga kamay

EJECTED si New York Mets relief pitcher Drew Smith nang makitaan ng illegal foreign substance habang pumuporma pa lang kontra Yankees Martes ng gabi sa Citi Field.

Hindi pa nakakabato ang right-hander, tsinek ng umpires papasok sa bukana ng seventh inning at hindi na nakatapak sa mound.

“They said both of my hands are too sticky,” ani Smith, pawis at resin lang daw ang nasa palad.

Sa routine check, pinakita ni Smith ang kanyang kanang kamay pero pinalabas din ni crew chief Bill Miller.

Sampung larong nasuspinde si Mets ace Max Scherzer nang makitaan din ng sticky substance sa kamay noong April 19.

Nag-rally ang Yankees para sa 7-6 win, napreserba ang panalo nang matakasan ni Clay Holmes ang bases-loaded jam sa eighth.

Naka-homer sina Giancarlo Stanton at DJ LeMahieu labankay Scherzer, sa sacrifive fly ni pinch-hitter Josh Donaldson naikasa ang tiebreaking run sa sixth.

(Vladi Eduarte)