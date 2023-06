Matik refund sa pangit na serbisyo ng telco hinirit

Naghain ng panukala si Davao City Rep. Paolo Duterte at apat pang kongresista upang mabigyan ng automatic refund ang mga kustomer na nakaranas ng paputol-putol o walang serbisyo na tumagal ng 24 na oras sa loob ng isang buwan.

Ayon kay Duterte ang panukalang Refund for Internet and Telecommunications Service Outages and Disruption Act (House Bill 8480) ay titiyak na ang babayaran lamang ng mga kustomer ay ang serbisyo na kanilang nakuha at magtutulak sa mga telco na ayusin ang kanilang serbisyo.

Ang iba pang may-akda ng panukala ay sina Benguet Rep. Eric Yap, ACT-CIS party-list Representatives Jocelyn Tulfo at Edvic Yap, at Quezon City Rep. Ralph Tulfo.

“While the telecommunications industry has continued to flourish in the country, internet connection and reliabi­lity of service remains a persistent problem, along with exorbitant costs paid by consu­mers for internet service,” sabi ni Duterte.

Binanggit ng mga may-akda ng panukala na ang Pilipinas ang isa sa may pinakamahal na fixed term broadband service sa Asya, ayon sa 2022 Digital Quality of Life Index (DQLI) na ginawa ng cybersecurity firm Surfshark.

Ang Pilipinas ay pang 98 sa 2022 DQLI pagdating sa internet affordability, bumaba mula sa ika-72 noong 2021.

Sa ilalim ng panukala, ang mga public telecommunications entities ay gagawa ng mekanismo para sa automatic refund sa mga kustomer nito na nakaranas ng pa­ngit na serbisyo. (Billy Begas)

