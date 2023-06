Marcos nagpasalamat sa donasyon ng UAE

Personal na nagpasalamat si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa United Arab Emirates sa maagap na suportang ibinigay para sa mga biktima ng pag-aalburoto ng Bulkang Mayon sa Albay.

Ang pasasalamat ay ipinarating ng pangulo kay UAE Ambassador to the Philippines Mohamed Obaid Salem Alqataam Alzaabi nitong Martes matapos mag-courtesy call sa Malacañang.

“Thank you very much. I cannot go further without thanking UAE for the timely assistance that you provided the victims of the explosion of our volcano,” anang Pangulo.

Ang tulong ng UAE na 50 tonelada ng humanitarian aid ay tinanggap ng mga opisyal ng Department of Interior and Local Government at Department of Social Welfare and Development.

Tiniyak ng mga opis­yal ng UAE kay Pangulong Marcos Jr. na nakahanda ang kanilang gobyerno na tumulong sa Pilipinas hindi lamang sa panahon ng kalamidad. (Aileen Taliping)

