Mag-resign na kayo! Digong ibubuking mga hoodlum sa PNP

Tahasang sinabi dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte na napasukan na ng hoodlums ang hanay ng Philippine National Police (PNP) at handa siyang pangalanan ang mga ito sa takdang panahon.

Sa kanyang progra­mang Gikan sa Masa sa telebisyon, sinabi ng dating pangulo na panahon na para linisin ang buong hanay ng PNP dahil sa pakikipagsabwatan sa mga sindikato ng ilegal na droga.

“The remedy is to ask everybody to resign, lahat pati ‘yong patrolman. Kayo magsabi that’s unfair, eh ‘yong intelligence ng pulis mismo sa taas. Ganon ka-open, ganon ka-brazen. You want me to believe hindi n’yo alam?” anang dating pangulo.

Sinabi ni Duterte na wasak na ang puwersa ng PNP dahil sa mga opisyal at tauhan na sangkot sa illegal drug trade at malawak na ang sakop ng mga ito, maliban sa Metro Manila.

“Publicly, for the first time I’m saying this, to the police and to the government of the Philippines, we have a fractured police force in this country. Baka sabihin mo generals lang ito sa Metro Manila, it spread, meron ‘yan sa lahat. Ninenegosyo talaga ‘yan ng mga tauhan ng pulis kaya it’s a fractured thing,” dagdag ng dating pangulo.

“Maraming hoodlums nakapasok sa pulis, even ‘yong mga colonel na ‘yan, pati naging generals. Maraming corrupt diyan talaga, at puwede kong sabihin at one time maybe I will announce all their names whom I believe na corrupt pati sa droga,” wika ng dating pangulo.

Binigyang-diin ng da­ting presidente na mismong ang mga tiwaling pulis na ang sindikato ng ilegal na droga dahil hindi lang kilo-kilo ang hawak ng mga ito kundi tone-tonelada pa kaya dapat kumilos ang gobyerno para mawalis ang mga pulis na sangkot sa ilegal na droga.

“Sila na mismo ang sindikato, the volume is one too many. Kung medyo kilo-kilo lang pero ito tonelada under the control of a police, sila-sila lang isa, dalawang tao. Ibig sabihin sila ‘yong gate keeper. Ilan ang police na involved? Marami ‘yan, it will go up until sa generals. They can go deeper and deeper,” dagdag pa ni Duterte.

Nitong Martes ay inianunsiyo ng Department of Interior and Local Go­vernment na kinasuhan na nila sa Ombudsman ang 50 PNP officials at personnel dahil sa cover-up sa P6.7 bilyong shabu raid sa Maynila noong Oktubre 2022. (Aileen Tali­ping)

See Related Stories:

PNP walang nakikitang banta sa 2nd SONA ni PBBM

PNP binalaan pati mga pulis sa ‘No Plate, No Travel’ policy