Luljettas nakatagong paraiso sa siyudad

Papasok na ang tag-ulan nakapag outing ka na ba? Pwes kung hindi pa makakahabol ka pa para sa huling hirit ng tag init.

Kadalasan nga sa mga resort o bakasyunan na maari mapuntahan ng mga netizen at ng mga chismosa nating kapitbahay ay sa mga probinsiya lamang, kung sa Metro Manila ka nakatira andyan ang Batangas, Laguna, Zambales at La Union kung may budget ka naman Boracay, Bohol and Palawan is waving.

Pero ang hindi alam ng karamihan ay may natatago palang paraiso na malapit lamang sa siyudad ‘wag na tayong mag patumpik- tumpik pa introducing Luljettas Garden Suites na matatagpuan lamang sa Antipolo, Rizal.

Yes! Mga suki totoo ang chismis dahil hindi mo na kailangan bumyahe pa nang pagkahaba-haba para lang puntahan ang kilalang high-end resort sa Batangas na madalas puntahan ng mga celebrities dahil dito lang sa Antipolo ay matatagpuan mo na ang Luljettas.

Wala ka nang hahanapin pa dahil nasa Luljettas na lahat ng kailangan mo sa ideal vacation na hanap mo, kung gusto mong mag-relax maari kang pumunta sa kanilang hanging garden spa, kung kiliti at ala foot spa naman ang hanap mo Doctor Fish lang ‘yan pero kung thrill naman ang peg mo G! Yan dahil may mga obstacle ka na maaring gawin sa loob lamang ng resort.

Sa dami ng adventure na pwede mong gawin panigurado gugutomin ka talaga kaya naman maari mo rin tikman ang mga masasarap na pagkain na ise-serve ng kanilang inhouse resto. Pero kung healthy living ka naman The Taverna Ph lang ang sagot dyan dahil authentic Greek food ang ihahain sayo.

Syempre para sa mga Millennial at Gen Z hindi matatapos ang gabi ng hindi puma-party. Well, The View Lounge Manila ang solusyon sa makakating paa ng mga bagets, party- party na overlooking pa kaya solve na solve talaga ang bakasyon mo sa Luljettas.

For sure natatakam na kayo na mabisita ang Luljettas well ano pa ang hinihintay niyo mga suki bisitahin niyo na ang kanilang mga social media accounts para makapag-book ka na ng ideal vacation mo.